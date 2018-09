Adiós a De la Sota: Por hoy, el peronismo se une y desaparece la grieta

A partir de la muerte de José Manuel De la Sota, todos parecen levantar las banderas que él mismo parecía traer a la política en el último tiempo. Tanto en su velorio como en las redes, no hubo grieta alguna. Casi todos repiten el discurso del fallecido en el que hace referencia a la unión (no solo del peronismo sino de los argentinos en general) y eligen hacer mención a este concepto a la hora de decirle "adiós". Lo despidieron miembros del justicialismo y a ninguno le faltó un reconocimiento a la figura del exgobernador.

Peronistas

Juan Schiaretti, el actual gobernador cordóbes, lo despidió entre lágrimas y fue, sin dudas, el protagonista del velorio. Colocó la banda de gobernador sobre el ataúd en el que velan los restos de del fallecido y rompió en llanto. El gobierno provincial decretó 5 días de duelo.

El senador Carlos Caserio, del bloque Justicialista y proveniente del mismo partido que De la Sota, habló sobre esa tendencia del fallecido a luchar por una unidad: "siempre trabajó para unificar los sectores donde estuvo".

Además, estuvo presente Sergio Massa, que fue candidato a presidente en las elecciones de 2015. José Manuel De la Sota compitió con él en las PASO, por una alianza entre su partido y el Frente Renovador. Dijo: "Nos perdimos un Presidente, hubiese sido muy lindo tener un Presidente como José".

Massa también recordó esa búsqueda de la "unidad" que De la Sota mismo mencionó más de una vez en los últimos tiempo: "Creía en el país federal, que no hay enemigos sino adversarios". "Nos dio la democracia moderna, cordobeses de todo color político vienen a acompañarlo", agregó.

Además hizo referencia a publicaciones que el ex gobernador fallecido había hecho en su cuenta de Twitter durante el último año:

"Era un pibe cuando conocí al mejor Perón. Al q rectificó sus errores y afianzó sus virtudes. Al q se abrazó con Balbin y pidió la Unión nacional. Construyamos un puente sobre la grieta de la desunión. Basta de peleas políticas sin sentido! Hagamos realidad una Nueva Argentina!", tuiteó de la Sota el 1 de julio.

Era un pibe cuando conocí al mejor Perón. Al q rectificó sus errores y afianzó sus virtudes. Al q se abrazó con Balbin y pidió la Unión nacional. Construyamos un puente sobre la grieta de la desunión. Basta de peleas políticas sin sentido! Hagamos realidad una Nueva Argentina! — José M. de la Sota (@DelaSotaOk) 1 de julio de 2018

"Renovemos nuestro compromiso de construir una Nación que nos incluya a todos. Una Patria de hermanos, unida, solidaria, justa, libre y soberana", publicó además el 25 de mayo de este año.

25 de Mayo. Renovemos nuestro compromiso de construir una Nación que nos incluya a todos. Una Patria de hermanos, unida, solidaria, justa, libre y soberana. — José M. de la Sota (@DelaSotaOk) 25 de mayo de 2018

Massa, sin embargo, no quiso hablar de lo que representa el accidente de De la Sota y su muerte en un contexto previo a las elecciones. La campaña ya comenzó y hay un sector del peronismo que intenta tomar forma para llevar a las urnas, en 2019, a un candidato que logre vencer a Cristina Kirchner y a Cambiemos. Massa dijo que es mejor "recordar su legado".

Desde el peronismo, Felipe Solá también se expresó, pero a través de Twitter: "Es imposible imaginar la política cordobesa sin José Manuel De La Sota. El Gallego fue un símbolo del peronismo".

Otra de las figuras importantes del peronismo, en el contexto de campaña para el año que viene, es Juan Manuel Urtubey, mandatario de la provincia de Salta, que viene tomando fuerza entre el sector de los gobernadores peronistas "no K". Él publicó en su perfil de la red social: "Se va un amigo, un político ejemplar y un hombre de bien. Mis condolencias a su familia en este terrible momento".

Entre los presentes en el velorio, también estuvieron los peronistas Jorge Busti, que fue gobernador de Entre Ríos hasta el año 2007 y apoyó a Sergio Massa en el 2015, la Diputada Nacional Graciela Camaño (que también formó parte del Frente Renovador) y el legislador kirchnerista Diego Bossio.

Hay varios motivos por los que muchos creían que el exgobernador se postularía para la presidencia. Uno de ellos es que estaba trabajando en un especial, junto a Crónica TV, llamado "Puentes" (concepto contrario a la "grieta"). Varios de esos "episodios" están editados, y el primero saldría al aire el próximo 5 de octubre. A partir de lo acontecido ayer (15/9), no se sabe aún si serán emitidos o no.

Además, en las últimas elecciones legislativas (2017) no fue candidato porque prefería "reservarse" para las presidenciales del 2019. Durante un tiempo, estuvo lejos de la actividad partidaria.Sin embargo, recientemente volvió a aparecer: se reunió con varios peronistas, con dirigentes tanto de Córdoba como del resto del país, buscando construir el famoso puente.

Eduardo Duhalde, ex presidente de Argentina, viene hace varias semanas hablando del futuro del peronismo, haciéndose lugar en los medios de comunicación y haciendo análisis políticos. También se había reunido hace poco con José Manuel De la Sota y, sin embargo, dijo que no podía asegurar que se volvería a presentar a la presidencia.

Julio Bárbaro, otro histórico del peronismo, también habló del ex gobernador a partir de su fallecimiento: "Es el único que institucionalizó el peronismo en una provincia como córdoba". "En algunos momentos, se quiso ir de la política, no tenía esa obsesión de agarrarse al cargo", agregó. También destaco su rol en la gobernación como generador de una cierto orden dentro del partido que otros no pudieron lograr: "En el resto de las provincias, el peronismo no tiene estructura, no tuvieron a un De la Sota que se la diera (Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, por ejemplo)".

Radicales

El intendente de la capital cordobesa fue uno de los primeros en llegar a la despedida de De la Sota. Se trata de Ramón Javier Mestre, un radical que está cumpliendo actualmente su segundo mandato en la intendencia de Córdoba. El radical contó que, hace no muchos días, había estado reunido con el ex gobernador sobre los problemas del país y como afrontar la actual crisis. "Fue un hombre muy comprometido, del diálogo y de la democracia", dijo Mestre.

Otro radical que se hizo presente fue el diputado nacional Mario Negri, que lo definió como "adversario inteligente y leal".

Además, Oscar Aguad, el ministro de Defensa de la Nación y también radical, se hizo presente. Gustavo Santos, actualmente secretario de Turismo pero que tuvo varios cargos en Córdoba, lo definió como "uno de los dirigentes más importantes de la política".

Además de los presentes, hubo muchos funcionarios que aprovecharon la facilidad de las redes sociales para expresar su "conmoción" por lo acontecido. Entre ellos, Mauricio Macri.